Scheibe fällt aus Luisenforum in Wiesbaden auf die Straße

Schreckmoment zum Wochenschluss in der Wiesbadener Innenstadt: Aus der Fußgängerbrücke des Luisenforums fällt am Freitag eine Glasscheibe auf die Straße.

Veröffentlicht am 06.12.24 um 18:29 Uhr

Verletzt wurde bei dem Vorfall am Luisencenter in Wiesbaden, der sich gegen 15.30 Uhr ereignete, zum Glück niemand. Die Polizei sperrte die Schwalbacher Straße zwischen Rheinstraße und Dotzheimer Straße/Luisenstraße in beiden Fahrtrichtungen ab. Kurz nach 18 Uhr wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben.

Vorher schon Risse im Glas

Laut einem Polizeisprecher hatten sich Teile der Außenverglasung gelöst. Den Angaben zufolge soll die betroffene Scheibe zuvor schon Risse gezeigt haben. Weshalb sieam Freitag auf die Straße fiel, wurde zunächst nicht bekannt.

Das defekte Fenster wurde nach dem Vorfall provisorisch gesichert. Wie ein Stadtsprecher sagte, war die Bauaufsicht vor Ort. Andere Teile der Verglasung seien nicht betroffen. Zur Höhe des Schadens konnte der Sprecher nichts sagen.

Busverkehr von Sperrung betroffen

Die Stadt empfahl Autofahrern, die Stelle weiträumig zu umfahren. Von der Sperrung waren auch Buslinien der ESWE Verkehr betroffen.