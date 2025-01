Schutz vor Cyberattacken bei Bundestagswahl in Hessen

Hohe Sicherheitsstandards sollen die Bundestagswahl am 23. Februar in Hessen vor Cyberattacken schützen. Das teilte die Landeswahlleitung in Wiesbaden mit.

Unterstützung gebe es vom CyberCompetenceCenter (Hessen3C) des Innenministeriums. Die Landeswahlleitung werde auch am Wahlabend von IT-Experten begleitet. Hackerangriffe könnten sich etwa gegen die Übermittlung der Wahlergebnisse oder gegen technische Einrichtungen richten, sagte der stellvertretende Wahlleiter Jonas Fischer. Hiergegen gebe es langjährig praktizierte Maßnahmen und Notfallkonzepte. Das für die Übermittlung der Wahlergebnisse genutzte zentrale Verfahren in Hessen wurde "nach höchsten Standards entwickelt, mit mehrschichtigen Sicherheitslösungen geschützt und seine Gesamtsicherheit durch intensive Tests mehrfach überprüft".