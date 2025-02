Einige Haushalte offline Auswirkungen nach Verteilerkasten-Crash in Offenbach überschaubar

In Offenbach ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in einen Verteilerkasten gefahren. Das führte in dem Bereich zu einem Stromausfall. In erster Linie waren die betroffenen Haushalte laut Polizei offline.

Umgefahrener Verteilerkasten in Offenbach Bild © Polizeipräsidium Südosthessen

Der Stromausfall betraf weniger Menschen, als zunächst befürchtet: Nach einem Autounfall in der Humperdinckstraße in Offenbach-Lauterborn ist in dem Bereich in einigen Haushalten am Freitag der Strom ausgefallen. Das sagte ein Polizeisprecher dem hr am Freitagabend. Eine 61-Jährige war mit ihrem Wagen in den Kasten geprallt. Zunächst war davon die Rede gewesen, dass im Stadtteil Lauterborn der Strom ebenso ausfallen könnte wie auch Ampelanlagen. Das habe sich nicht bewahrheitet, sagte der Sprecher. Reparaturarbeiten laufen Spürbarer seien die Auswirkungen in dem Bereich in Sachen Internet und Telefonie gewesen. Wie viele Haushalte offline waren, darüber gab es zunächst keine Informationen. Mitarbeiter der Energieversorgung arbeiteten am frühen Abend daran, die Probleme zu beheben. Die Autofahrerin blieb unverletzt, ihr Wagen wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.