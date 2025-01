Technischer Defekt S-Bahn in Frankfurt nach Oberleitungsschaden im Tunnel evakuiert

Wegen eines Oberleitungsschadens ist eine S-Bahn im Frankfurter Citytunnel evakuiert worden. Rund 100 Menschen wurden von der Feuerwehr aus dem Zug geholt. Zuvor hatte es bereits Ausfälle wegen einer Frau im Gleisbett gegeben.

Rund 100 Menschen hat die Feuerwehr am frühen Donnerstagnachmittag aus einer S-Bahn in Frankfurt evakuiert. Nach Angaben der Feuerwehr stand die Bahn wegen eines Oberleitungsschadens im Tunnel zwischen den Stationen Taunusanlage und Hauptwache, eine Weiterfahrt war nicht möglich.

Zur Ursache des Defekts an der Oberleitung machte die Deutsche Bahn zunächst keine Angaben.

200 Meter durch Tunnel gelaufen

Wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilte, stiegen die betroffenen Passagiere aus der Bahn und liefen etwa 200 Meter durch den Tunnel bis zur Hauptwache. Gegen 14.50 Uhr war die Evakuierung abgeschlossen.

Der Bahnverkehr im Bereich des Tunnels wurde laut der Deutschen Bahn vorübergehend eingestellt. Seit dem Nachmittag könne die Strecke wieder eingleisig befahren werden. Man sei mit allen verfügbaren Kräften dabei, den Schaden zu beheben, sagte ein Bahn-Sprecher am Abend. Es komme nach wie vor zu Beeinträchtigungen für die Reisenden.

Frau an Hauptwache ins Gleisbett gestoßen

Bereits am Vormittag war es auf den S-Bahn-Linien in Frankfurt zu Ausfällen und Verspätungen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 38-Jähriger an der Haltestelle Hauptwache eine Frau in das Gleisbett gestoßen. Die 37-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Eine gerade einfahrende S-Bahn konnte rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß vermeiden.

Passanten hielten den 38-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Wegen des Verdachts des versuchten Mordes wurde er vorübergehend festgenommen. Nach der Spurensicherung war der S-Bahntunnel wieder freigegeben worden - bis zu der Oberleitungsstörung.