Dealerbande in Gießen vor Gericht

Fünf Männer stehen vor dem Gießener Landgericht. Sie sollen tonnenweise mit Drogen gehandelt haben. In Hessen sind solche Delikte längst keine Einzelfälle mehr.

Veröffentlicht am 26.08.24 um 13:07 Uhr

Audiobeitrag Bild © dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Kokain, Amphetamin, Haschisch und Marihuana - tonnenweise: Eine fünfköpfige Drogenbande muss sich ab Montagnachmittag vor dem Gießener Landgericht verantworten. Die Männer aus dem Wetteraukreis und dem Taunus sollen laut Staatsanwaltschaft Gießen mit Drogen im großen Stil gehandelt haben.

Die Bande soll mehr als zwei Jahre lang aktiv gewesen sein, zwischen März 2021 und Juli 2023. Die Kommunikation soll über sogenannte Kryptohandys abgelaufen sein, also verschlüsselte Mobiltelefone. Bei einem der Angeklagten fanden die Ermittler außerdem eine halbe Million Euro Bargeld.

Der Prozess wird am Montag eröffnet, bis zum Urteil wird es aber noch dauern. Es sind noch sieben weitere Verhandlungstage angesetzt.

Andere Fälle mit großen Mengen Drogen

Es ist nicht der erste Fall aus jüngster Zeit, bei dem es um Handel mit enormen Mengen Drogen geht. Erst vor wenigen Wochen waren bei Durchsuchungen in Florstadt (Wetterau) sieben Tonnen Heiz-Pellets gefunden worden, die mit Kokain getränkt und in Säcken verpackt auf Paletten gelagert worden waren.

Im Mai hatte der Fund von rund 500 Kilogramm Kokain in einem Lager im Kreis Gießen für Aufsehen gesorgt. Ein Lebensmittelhändler hatte die verdächtigen Rauschgiftpakete in Bananenkisten entdeckt und die Polizei alarmiert.

Drogenkriminalität nimmt zu

Insgesamt nimmt die Drogenkriminalität in Hessen seit Jahren zu. Das Landeskriminalamt teilte mit: Im vergangenen Jahr habe man 20.682 Betäubungsmitteldelikte registriert. Das waren rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr und knapp 18 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.

Eine wichtige Rolle spiele dabei die zentrale Lage Hessens und des Rhein-Main-Gebietes mitten in Europa, erklärte das Innenministerium. Das mache das Bundesland "sehr interessant für Tätergruppen der international organisierten Rauschgiftkriminalität".

Gezeigt habe sich dies auch in mehreren Ermittlungsverfahren wegen Kokain-Schmuggels in größerem Stil: Das Rauschgift sei jeweils nicht ausschließlich für Hessen, sondern auch für Empfänger in anderen Bundes- und EU-Ländern bestimmt gewesen.