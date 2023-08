Türme am Kaiserlei verkauft

Für die ehemaligen Siemens-Türme in Offenbach am Kaiserlei ist nach 20 Jahren Stillstand ein neuer Käufer gefunden worden.

Die Stadt bestätigte am Mittwoch einen Bericht der FAZ. Demnach ist der Käufer ein Immobilienentwickler aus Hamburg, der die Türme möglicherweise in ein großes Wohnheim für Studierende umbauen will.