Für die kommende Nacht warnen Meteorologen vor schweren Gewittern, die Hessen "auf breiter Front" treffen könnten. Die Unwetterfront zieht laut hr-Wetterredaktion von Südwesten auf.

Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm bis hin zu Orkanböen: Das kann nach Vorhersagen der hr-Wetterredaktion am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag auf Hessen zukommen. "Wer wo wie stark getroffen wird, lässt sich noch nicht konkret sagen", erklärte hr-Meteorologe Tim Staeger. "Dass es Hessen auf breiter Front treffen wird, ist aber absehbar."

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für die Nacht zum Sonntag vor schweren Gewittern und Unwettergefahr, nachdem die Temperaturen tagsüber noch einmal bis zu 31 Grad erreichen können. Es könne zu teils extrem heftigen Starkregen und größeren Hagelmengen kommen.

In wenigen Stunden können demnach bis zu 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter vom Himmel kommen. Schwere Sturm- bis Orkanböen können zudem mit 100 bis 120 Kilometern pro Stunde durch Hessen fegen, so die Vorhersage.

Gewitter-Superzellen und Hochwasser möglich

Laut hr-Wetterredaktion soll die Unwetterfront von Südwesten gegen 23 Uhr zunächst über die Bergstraße und das Rhein-Main-Gebiet aufziehen und sich über die Nacht in Richtung Nordhessen bewegen.

Die EM-Fanmeile in Frankfurt, die für bis zu 30.000 Fußballfans ausgelegt ist, wird daher nicht öffnen – das Public Viewing unter anderem zum Deutschland-Spiel fällt damit aus. Auch andernorts könnten Public-Viewing-Events abgesagt werden.

Die Unwettergefahr gilt für ganz Hessen. Bis 6 Uhr morgens könnte sich das Unwetter ziehen, am heftigsten in den Anfangsstunden. Der DWD hat für manche Landkreise bereits eine Vorabwarnung ab 18 Uhr herausgegeben.

"Brisant" sei die Wetterlage deshalb, weil sich mehrere Gewitter zu sogenannten Superzellen in Clustern zusammenschließen könnten. Das führe potenziell zu großen Mengen an Starkregen in relativ kurzer Zeit, womit die Kanalisation schnell überfordert sei, zu Orkanböen und großkörnigem Hagel, so Meteorologe Staeger.

Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) gab am Freitagnachmittag eine Hochwasservorwarnung aus. Es könne regional in wenigen Stunden bis zu 100 Liter pro Quadratmeter regnen, teilte das HLNUG mit. Nach kurzzeitigen Starkregen sei außerdem über mehrere Stunden anhaltender Dauerregen möglich.

"Ab dem Samstagabend ist in Hessen mit lokal stark steigenden Wasserständen vor allem an kleinen und mittleren Gewässern zu rechnen", so das HLNUG. Allerdings lasse sich vorab nicht sagen, wo genau es zu örtlichen Starkregenfällen komme.

Regen und Unwetter-Potenzial am Sonntag

Am Sonntag bleibt es meist stark bewölkt und es regnet gebietsweise teils kräftig. Vor allem in Osthessen sind stellenweise auch Gewitter mit Starkregen möglich. Die Temperaturen erreichen 18 bis 24 Grad.

