Ersten Meldungen der Polizei zufolge haben die Gewitter der Nacht zu weniger Schäden geführt als befürchtet. S-Bahnausfälle im Rhein-Main-Gebiet gab es trotzdem.

Die schweren Gewitter in der Nacht zum Sonntag sind nicht ganz so heftig ausgefallen wie prognostiziert. Schwerpunkte seien vor allem Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gewesen, sagt hr-Meteorologe Tim Staeger.

Hessen sei von den angekündigten Gewitterzellen gestreift worden, wobei lokal durchaus hohe Regenmengen zusammengekommen seien: 51 Liter seien es etwa in Eschenburg-Eibelshausen im Lahn-Dill-Kreis gewesen. In anderen Gebieten seien es zwischen 30 und 40 Liter gewesen.

Schwere Sturmböen seien nur vereinzelt aufgetreten: Die deutschlandweit stärkste Böe sei mit 107 Kilometern pro Stunde in Frankenberg (Waldeck-Frankenberg) gemessen worden. "Ansonsten blieb es in der Regel unter 100 km/h."

Strom- und S-Bahn-Ausfälle im Rhein-Main-Gebiet

Dementsprechend moderat blieben ersten Meldungen zufolge die Schäden: Vor allem umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste sorgten für einzelne Einsätze, sagten Sprecherinnen und Sprecher der Polizeien in Frankfurt, Kassel, Fulda, Offenbach und Darmstadt. Den Angaben zufolge fiel in Teilen von Bad Homburg und in Brechen südlich von Limburg zeitweise der Strom aus. Ebenso in Rosenthal und Wohratal in Nordhessen.

Rund um Frankfurt-Höchst, bei Offenbach und Rodgau kam der S-Bahn-Verkehr wegen Unwetterschäden zum Erliegen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete Ausfälle auf den Strecken der S1, S4, S6 und S7. Zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Mainz-Kastel bemühe er sich um Busersatzverkehr, teilte RMV mit.

Feuerwehr entfernt umgestürzte Bäume

Auf der B3 Babenhäuser Landstraße meldete die Polizei einen umgestürzten Baum auf dem rechten Fahrstreifen, ebenso auf der B43a am Hanauer Kreuz. Die Bäume seien von der Feuerwehr weggeschafft worden.

Auf der B44 auf der Höhe Langer Waldsee sei ein Baum auf ein fahrendes Auto gefallen. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben, ein nachfolgender Motorradfahrer sei gestürzt und habe sich leicht verletzt.

"Wir haben Glück gehabt. Wir hatten natürlich Einsätze, aber ohne Personenschaden", fasste eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden die Geschehnisse zusammen. "Wir sind glimpflich davongekommen", sagte eine Polizistin in Gießen. Maximal habe es kleinere Windschäden gegeben.

Unwetterwarnungen ausgelaufen

hr-Wetterexperte Staeger vermutet, dass Saharastaub die Heftigkeit der Gewitter dämpfte. Dieser habe zuvor dafür gesorgt, dass sich dichte Wolken bildeten und die Temperaturen nicht ganz so hoch wie erwartet stiegen.

Am Sonntag liefen die Unwetterwarnungen aus. Das Gewittercluster hat nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) inzwischen den Norden und den Osten des Landes erreicht und sich abgeschwächt. Danach gebe es am Sonntag nur noch ein punktuelles Unwetterrisiko.