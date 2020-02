Ein mit Thermofolie abgedecktes Auto am Tatort im Hanauer Stadtteil Kesselstadt

Ein mit Thermofolie abgedecktes Auto am Tatort im Hanauer Stadtteil Kesselstadt Bild © Wiesbaden 112

Acht Tote nach Schießereien in Hanau

In Hanau sind acht Menschen bei Schießereien in zwei Shisha-Bars getötet worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Täter sind noch auf der Flucht.

Drei Personen sind in einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt erschossen worden

Fünf Personen starben in einer Shisha-Bar im Stadtteil Kesselstadt

Täter sind noch auf der Flucht

Schüsse und Festnahme in Lamboy nicht bestätigt

Tatort in der Hanauer Krämerstraße

In Hanau sind am Mittwochabend gegen 22 Uhr acht Menschen bei Schießereien ums Leben gekommen. Das bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft. Fünf weitere Personen wurden schwer verletzt. Zu den Hintergründen der Tat liegen noch keine Erkenntnisse vor, wie ein Polizeisprecher dem hr sagte.

Zunächst wurde eine Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt angegriffen. Dabei wurden drei Menschen erschossen. Danach fuhren die oder der Täter in den Stadtteil Kesselstadt und drangen dort in eine weitere Shisha-Bar ein. Hier gab es fünf Tote.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, auch Hubschrauber sind im Einsatz. Ob es weitere Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie die Polizei um 0:20 Uhr mitteilte, wird nach den unbekannten Tätern derzeit noch gefahndet. Zu den Hintergründen lägen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Der Tatort in der Hanauer Kesselstadt Bild © hr

Großeinsatz auch in Lamboy

Eine mögliche dritte Schießerei in Lamboy bestätigte sich nicht. Die Polizei war zwar auch dort mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut eines Sprechers der Staatsanwaltschaft sei dort aber niemand getötet worden. Auch eine vermeintliche Festnahme in Lamboy, die auf einem bei Twitter kursierenden Video zu sehen war, bestätigte die Polizei nicht. Die Großfahndung laufe noch, sagte ein Sprecher.

Wir berichten fortlaufend