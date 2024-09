Verdacht auf ausgelegte Giftköder in Heppenheim

Hundehalter in Heppenheim (Bergstraße) werden auf dem Hundeplatz in der Straße Am Erbachwiesenweg zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden dort am Sonntagvormittag Wurstköder mit hellen Anhaftungen gefunden. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Giftköder handelt. Die Polizei ermittelt.