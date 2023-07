Verletzte bei Ammoniak-Austritt in Nidderauer Firma

In einer Firma in Nidderau-Heldenbergen (Main-Kinzig) sind in der Nacht zum Freitag vier Menschen beim Austritt von Ammoniak verletzt worden.

Sie arbeiteten an einer Maschine, in der Lebensmittel schockgefrostet werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Angestellter bestätigte den Notschalter. Die Mitarbeiter klagten über Übelkeit und Erbrechen und kamen in eine Klinik.