Atemwegserkrankungen Kinderstationen in Bedrängnis: Starker Anstieg bei Infektionen mit RS-Virus

In vielen Kliniken in Hessen steigt die Zahl der kleinen Patienten mit Atemwegsinfekten aktuell stark an. Gleichzeitig herrscht Personalmangel. Einige Kinderstationen bringt das schon vor dem Winter an ihre Grenzen.