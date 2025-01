Vogelgrippe: Schutzmaßnahmen in Frankfurt angemahnt

Nach einem vergleichsweise glimpflich verlaufenen Jahr mahnt der Bauernverband Geflügelhalter weiterhin zur Wachsamkeit hinsichtlich der Vogelgrippe.

Der Nachweis der Tierkrankheit bei einer vor einigen Tagen in Frankfurt entdeckten Kanadagans zeige, dass die Ansteckungsgefahr weiter präsent sei, so eine Sprecherin. 2024 habe es in Hessen laut Friedrich-Löffler-Institut sieben Ausbrüche bei Wildvögeln gegeben. Die Veterinärbehörde hatte nach dem Fund in Frankfurt alle Geflügelhalter aufgerufen, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und anzupassen.