Kaum haben die Osterferien in Hessen und anderen Bundesländern begonnen, gibt es Stau auf den Autobahnen. Auf der A3 nahe Obertshausen verursachte ein Unfall mit mehreren Autos einen zehn Kilometer langen Stau.

Der Unfall mit mehreren beteiligten Pkw ereignete sich am Freitagmittag zwischen dem Offenbacher Kreuz und Obertshausen. Die Autobahn in Richtung Würzburg wurde wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr ab dem Frankfurter Kreuz am frühen Nachmittag auf zehn Kilometern. Am Nachmittag wurde die Strecke wieder freigegeben, der Stau löste sich nur langsam auf.

Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei sieben Menschen verletzt, davon zwei schwer und fünf leicht. Demnach kollidierte zunächst ein in Richtung Würzburg fahrender Wagen mit einem am Stauende stehenden Fahrzeug. Infolgedessen seien weitere Fahrzeuge aufgefahren.

Ein Rettungshubschrauber, Rettungskräfte und die Polizei waren im Einsatz. Die Beamten sprachen von einem größeren Trümmerfeld und einer Ölspur.

Auch auf einigen anderen Strecken stockte nach Beginn der Osterferien am Freitag der Verkehr, darunter die A3 in Richtung Frankfurt zwischen Hanau und dem Offenbacher Kreuz, die A4 in Richtung Kirchheim zwischen Wildeck-Obersuhl und Friedewald, die A5 zwischen Homberg (Ohm) und Grünberg sowie die A6 in Richtung Kaiserslautern zwischen dem Viernheimer Dreieck und Mannheim-Sandhofen.

Belastete Strecken: A3, A5 und A7

Nicht nur in Hessen, auch in zehn weiteren Bundesländern haben am Freitag die Ferien begonnen. Der ADAC hatte bereits im Vorfeld mit spürbar mehr Verkehr und Staus in Richtung Süden gerechnet. "Die Spitzenzeiten liegen am Freitag von 13 bis 19 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr", teilte der Automobilclub mit.

Zu den besonders belasteten Strecken gehören in Hessen demnach die Autobahn 3 Oberhausen-Frankfurt-Würzburg, die A5 vom Hattenbacher Dreieck über Frankfurt nach Karlsruhe sowie die A7 von Hannover nach Würzburg.

Mehr Betrieb am Flughafen

Am Frankfurter Flughafen herrschte ebenfalls reger Betrieb am Freitag, wie ein Sprecher der Fraport AG mitteilte. Für Freitag bis Sonntag seien täglich jeweils 170.000 bis 180,000 Passagiere geplant. Das entspreche allein am Freitag 1.250 Starts und Landungen.

Die Osterferien begannen am Freitag außer in Hessen auch in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hamburg, Bremen und Niedersachsen sind schon in den Ferien.

Drei Wochen schulfrei

Die hessischen Osterferien sind nach Angaben des Kultusministeriums wegen einer Sonderregelung drei statt der üblichen zwei Wochen lang. Dafür waren die Herbstferien um eine Woche verkürzt worden.

Grund für diese Regelung in diesem und dem vergangenen Schuljahr waren die jeweils späten Sommerferien. Der Unterricht begann erst wieder im September, nach der üblichen Regelung hätten die Kinder und Jugendlichen im Oktober schon wieder zwei Wochen Ferien gehabt.

