Das Frankfurter WM-Stadion, an einem Abend im Sommer 2021 angestrahlt in Regenbogenfarben. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv), hessenschau.de

Kurios: Niemand weiß, wie das Frankfurter Waldstadion offiziell heißt. War was? begibt sich auf Namenssuche.

Audiobeitrag Audio Frankfurt: Ortsbeirat will Rückbenennung in Waldstadion Audio Das Frankfurter Waldstadion 1988 Bild © hessenschau.de Ende des Audiobeitrags

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte keinesfalls ernst.

Als Sportreporter denke ich manchmal voller Mitgefühl an meine indischen Kolleginnen und Kollegen aus der Region Andhra Pradesh. Die nämlich haben die Aufgabe, mit Cricket nicht nur über einen Sport zu berichten, der in etwa so leicht zu verstehen ist wie die höhere Quantenmechanik. Sie müssen es bei Spielen in der Stadt Visakhapatnam auch schaffen, das Heimstadion richtig auszusprechen. Und das trägt den schönen Namen "Dr. Y. S. Rajashekar Reddy Andhra Cricket Association–Visakhapatnam District Cricket Association Cricket Stadium".

Ich muss gestehen, ich bin seit jeher fasziniert von der wundersamen Welt der Stadionnamen. Und kann daher sagen: Das "Dr. Y. S. Rajashekar Reddy Andhra Cricket Association–Visakhapatnam District Cricket Association Cricket Stadium" ist in seiner Kompliziertheit und seiner völlig inflationären Verwendung des Wortes "Cricket" vielleicht ein Ausreißer nach oben, reiht sich ansonsten aber lediglich ein in eine ganze Riege völlig verunfallter Stadionnamen.

Wie heißt das Waldstadion?

Man denke in Deutschland etwa an das Playmobil-Stadion (Fürth), die Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) oder das Montanhydraulik-Stadion (Holzwickede), was ja schon klingt, als würde einem da der nächstbeste grobschlächtige Innenverteidiger humorlos den Knöchel zu Klump treten. Dann lieber im Frankfurter Waldstadion einen auch in dieser Höhe verdienten 5:1-Sieg gegen die Bayern bejubeln.

Nur: Wie nun eine Recherche ergab, heißt das Frankfurter Waldstadion gar nicht Waldstadion, es heißt offiziell auch nicht Deutsche Bank Park, wie es nach dem Verkauf der Namensrechte in der Sportberichterstattung genannt wird.

Ein Bündnis aus Lokalpolitikern von CDU, SPD und FDP will, dass es auch offiziell wieder so heißt. Aber was ist eigentlich der amtliche Name?

Der eigentliche, wahre, echte, ursprüngliche Name ist schlicht nicht bekannt. "Über eine amtliche Bezeichnung liegen keine Informationen vor", heißt es seitens der Stadiongesellschaft. Weswegen nun ein Historiker klären soll, wie das Stadion denn tatsächlich heißt, pünktlich zum 100. Geburtstag.

"Bieberer Berg 2"

Was für eine wilde Geschichte. Da geht man jahrelang ins Waldstadion und läuft nun Gefahr, dass einem demnächst ein Historiker erklärt, rein faktisch sei man als Eintracht-Fan jahrelang auf den amtlich so bezeichneten "Bieberer Berg 2" gegangen.

Oder ins "Das Ding da hinten am Autobahnzubringer". Oder ins "Alfons-Berg-Gedächtnisstadion". Oder gar ins "Dr. Y. S. Rajashekar Reddy Andhra Cricket Association–Visakhapatnam District Cricket Association Cricket Stadium Frankfurt"?

Nur um dort die Eintracht spielen zu sehen, die eigentlich Borussia Frankfurt heißt, oder FC Bayern Frankfurt oder gar SV Frankfurt 98, wie besagter Historiker dann gleich auch noch mit herausfindet? Der SV Bayern Borussia Frankfurt 98, der einem Sport nachgeht, der gar nicht Fußball heißt, sondern offiziell gesehen Untere-Extremitäten-Ball?

Emotionale Herausforderung für Fans

Nun, wahrscheinlich nicht. Gespannt auf den offiziellen Namen bin ich dennoch, schließlich ist ein Stadionname nicht nur ein Stadionname. Er bezeichnet für Fußballfans das Heiligste, ihr Zuhause, die Kirche, in die sie samstags pilgern.

Sollte sich herausstellen, dass das Waldstadion tatsächlich anders heißt, wäre das für hartgesottene Fans emotional sicherlich eine Herausforderung. Auch wenn es am Waldstadion im Sprachgebrauch wahrscheinlich letztlich nichts ändern würde.

Peter-Feldmann-Stadion

Vielleicht sollte man das Stadion in dieser Phase der Unklarheit aber auch einfach neu benennen. Ich meine, wenn, dann jetzt. Die "5:1-gegen-die-Bayern-Arena" beispielsweise, schließlich haben Siege gegen den Rekordmeister in dieser Höhe mittlerweile eine gewisse Tradition.

Das "Dr. Y. S. Rajashekar Reddy Andhra Cricket Association–Visakhapatnam District Cricket Association Cricket Stadium" ist übrigens nach einem indischen Politiker benannt. Vielleicht wäre also Peter-Feldmann-Stadion eine gute Idee? Seine Verdienste um den Europa-League-Sieg 2022 von Eintracht Frankfurt sind schließlich unbestritten.