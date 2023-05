Warnung vor Giftködern in Heppenheim

Die Polizei warnt Hundebesitzer in Heppenheim vor möglichen ausgelegten Giftködern.

Ein Hund sei möglicherweise nach dem Verzehr eines Köders gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Tier hatte in der Straße "Am Streitstein" etwas verzehrt und war später verendet. Die Polizei bittet Beobachtungen zu melden.