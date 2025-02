Was Donald Trump kann, kann Hessen schon lange - dachte sich ein Bürger aus Wächtersbach und verpasste dem Städtchen auf Google den "Golf von Wächtersbach". Im Rathaus war die Freude groß, beim Tech-Giganten offenbar gar nicht.

"Make Wächtersbach great again!", wäre der Trump-Slogan zu dieser Namensgebung bei der Suchmaschine Google. "Was der US-amerikanische Präsident kann, das kann ich auch", dachte sich wohl ein Geschäftsmann aus der Kleinstadt im Main-Kinzig-Kreis. Er ist der Urheber einer Scherz-Aktion bei Google, wie Bürgermeister Andreas Weiher (SPD) dem hr am Dienstag bestätigte.

Demnach fügte der Bürger bei Google dem Dorfweiher im Stadtteil Wittgenborn einen neuen Standort, einen sogenannten Point of Interest, hinzu mit der Bezeichnung "Golf von Wächtersbach".

Auf den ersten Blick wirkte es so, als würde das Gewässer nun auch so heißen. Die zum neuen Standort passende Beschreibung durfte natürlich auch nicht fehlen: "Der größte und schönste Golf aller Zeiten!", hieß es bei der Smartphone-App von Google Maps.

Bürgermeister: "ausgleichender Gag"

Die Stadt Wächtersbach hat selbst über einen Beitrag im Morgenticker von hessenschau.de davon erfahren, wie eine Mitarbeiterin mitteilte. Seitdem klingelten bei der Stadtverwaltung die Telefone.

Bürgermeister Weiher sieht die Aktion mit Humor. "Das ist eine tolle, satirische Antwort auf Trump, auch wenn es einen ernsten Hintergrund hat", erklärt er. "Gerade jetzt, wo viele negative Meldungen zu lesen sind, finde ich so einen Gag ganz ausgleichend", betont Weiher. Er verurteile aber, was da in den USA gerade laufe.

Trump-Dekret sorgt für Ärger mit Mexiko

Gemeint ist das Dekret von Donald Trump, womit er kurz nach seinem Amtsantritt verfügt hatte, den "Golf von Mexiko" in "Golf von Amerika" umzubenennen. Der US-amerikanische Tech-Gigant Google hatte daraufhin die Bezeichnung für Nutzerinnen und Nutzer in den USA übernommen, viele US-amerikanische Medien ebenfalls.

Mexiko sieht seine Souveränität verletzt. Präsidentin Claudia Sheinbaum hat nun rechtliche Schritte gegen Goole Maps angedroht. Sie werde gegen das Unternehmen klagen, falls der Kartendienst den "Golf von Mexiko" nicht mehr überall so nennt.

Bürgermeister: "Dorfweiher bleibt Dorfweiher"

Die Menschen in Wächtersbach können hingegen beruhigt sein: Das Dorfgewässer wird nicht umbenannt, wie Bürgermeister Weiher versichert. "Der Dorfweiher von Wittgenborn bleibt der Dorfweiher von Wittgenborn", sagt er. Spaß gehöre nunmal zur Faschingszeit dazu.

Am Dienstagmittag war es damit auch schon wieder vorbei: Bei Google war der "Golf von Wächtersbach" nicht mehr auffindbar. Der Tech-Riese verstand offenbar überhaupt keinen Spaß, denn Google selbst habe den "Golf von Wächtersbach" gelöscht und den Urheber per Mail darüber informiert, wie Bügermeister Weiher berichtet.

Der Geschäftsmann habe gegen Google-Regeln verstoßen, so die Begründung. Ob den "Golf von Amerika" bald das gleiche Schicksal ereilt, lässt sich allerdings bezweifeln.