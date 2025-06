In Hessen ist erneut die Zahl der Menschen gestiegen, die im Jahr mehr als eine Million Euro Einkommen versteuern. Und zwar deutlich.

Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamts in Wiesbaden aus dem Jahr 2021. Demnach gab es damals rund 2.860 Millionäre. Das war etwa ein Fünftel mehr als im Jahr davor, als 2.355 gezählt wurden. Neuere Zahlen liegen nicht vor.

Zusammengenommen belief sich das Jahresgehalt dieser Millionäre auf 8,7 Milliarden Euro, was im Schnitt für jeden ein Einkommen von gut drei Millionen Euro ergibt. Damit konnten sie ihre Einkünfte im Vergleich zum Vorjahr um über die Hälfte steigern. Es handelt sich bei ihnen nach Angaben des Statistikamts um 0,1 Prozent aller hessischen Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Einkommensquellen: Gehälter, Vermietungen, Gewerbe

Für den Fiskus resultierte aus diesen Einkünften ein Steueraufkommen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte. Das waren 58,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Zusammen kommen alle Steuerpflichtigen in Hessen auf Einkünfte von insgesamt 158,5 Milliarden Euro.

Außer von ihren Gehältern profitierten die Einkommensmillionäre von ihren Einkünften aus Vermietungen, Verpachtungen und vor allem ihren Gewerbebetrieben.

In Königstein leben die meisten, in Nidda die reichsten

Die meisten von ihnen waren wie in den Jahren zuvor im Hochtaunuskreis anzutreffen, insbesondere in Königstein. Dort kamen auf 10.000 Einwohner 62 Millionäre und damit die meisten reichen Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen. Mit großem Abstand dahinter folgten Frankfurt und der Main-Taunus-Kreis mit je acht.

Die reichsten Einkommensmillionärinnen und -millionäre auf Kreisebene lebten mit Einkünften in Höhe von durchschnittlich 8,5 Millionen Euro in Wiesbaden. Auf Ebene der Gemeinden waren die Millionäre nur in der Stadt Nidda 2021 mit durchschnittlich 9,8 Millionen Euro noch reicher als in der Landeshauptstadt.