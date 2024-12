Zahlreiche Tierbabys bedrohter Tierarten in Hessens Zoos

In den hessischen Zoos sind im Jahr 2024 zahlreiche Tierbabys seltener und bedrohter Tierarten geboren worden.

Veröffentlicht am 26.12.24 um 08:16 Uhr

Im Frankfurter Zoo erblickten unter anderem ein Okapi-Weibchen und erstmals seit 54 Jahren ein Gelbrückenducker das Licht der Welt. Im Opel-Zoo in Kronberg (Hochtaunus) gab es Nachwuchs bei den Zebras, den Trampeltieren, den Weißrüssel-Nasenbären und den Roten Pandas. Das Vivarium in Darmstadt freute sich vor allem über ein Marderkaninchen und einen Azara-Aguti. Welche Tiere Nachwuchs bekommen, wird europaweit in Zuchtprogrammen geplant.