Mädchen in Fritzlar gefunden

Ein 66 Jahre alter Mann ist wegen Geiselnahme und schweren Missbrauchs einer Schülerin zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Mädchen war in Nordhessen wieder aufgetaucht.

Veröffentlicht am 18.12.24 um 16:57 Uhr

Wegen Geiselnahme, schweren sexuellen Missbrauchs und schwerer Vergewaltigung eines Kindes ist ein 66 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Paderborn (Nordrhein-Westfalen) fällte das Urteil am Mittwoch, das noch nicht rechtskräftig ist.

In dem Prozess war die Öffentlichkeit zum Schutz des Mädchens ausgeschlossen worden. Der Verteidiger kündigte Revision durch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe an.

Die Begründung des Anwalts: Das frühzeitig erfolgte Geständnis seines Mandanten habe dem Kind eine Aussage vor Gericht erspart. Dies sei im Urteil nicht ausreichend strafmildernd berücksichtigt worden.

Schülerin aus Brakel in Nordhessen gefunden

Der Fall sorgte im Mai 2024 bundesweit für Aufsehen: Die Schülerin aus Brakel (Nordrhein-Westfalen) war nicht von der Schule nach Hause gekommen.

Am Abend fand man sie im rund 80 Kilometer entfernten Fritzlar (Schwalm-Eder) in einem Krankenhaus. Dort soll der Verurteilte das Kind abgesetzt haben, nachdem er es auf dem Nachhauseweg in seinem Kastenwagen entführt und sexuell schwer missbraucht haben soll.

Ermittler nahmen den Mann schließlich in Rheinland-Pfalz fest.