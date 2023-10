330.000 Euro für neuen Radweg in Homberg (Efze)

Das Land unterstützt die nordhessische Kreisstadt Homberg (Efze) bei der Umsetzung eines Radweges mit insgesamt 330.000 Euro.

Das teilte Verkehrsminister Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden mit. Der Radweg soll vom Ortsteil Berge entlang der K47 zur Haltestelle an der B254 verlaufen.