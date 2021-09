Holten die Mandante in Frankfurt: Armand Zorn (SPD, l.) und Omid Nouripour (Grüne)

Frankfurt schickt Nouripour und Zorn in den Bundestag

Kein guter Tag für die Frankfurter CDU. Erstmals seit 19 Jahren konnte sie kein Direktmandat in Hessens größter Stadt erringen. Feiern können die SPD und die Grünen. Letztere holen erstmals ein Direktmandat.

Es ist ein bitterer Abend für die Frankfurter Christdemokraten. Bei drei Bundestagswahlen in Folge konnte die CDU beide Frankfurter Direktmandate für den Bundestag erringen. Nun hat sie beide gleichzeitig verloren - und damit unbeabsichtigt auch eine Premiere ermöglicht: das erste hessische Direktmandat für die Grünen.

Nouripour: Direktmandat im vierten Anlauf

Im Wahlkreis Frankfurt II kam Grünen-Bewerber Omid Nouripour auf 29,0 Prozent der Erststimmen. Auf dem zweiten Platz lag SPD-Kandidat Kaweh Mansoori mit 23,3 Prozent. Auf Bettina Wiesmann, die 2017 als Nachfolgerin von Erika Steinbach das Direktmandat für die CDU geholt hatte, 22,5 Prozent.

Nouripour ist damit der erste Grüne, der in Frankfurt und in Hessen ein Direktmandat für den Bundestag erringen konnte. Bereits bei den vorigen drei Bundestagswahlen trat er als Direktkandidat an, landete jedoch immer hinter den Kandidatinnen und Kandidaten von CDU und SPD.

Zorn: Engagierten Wahlkampf gemacht

Auch im Wahlkreis Frankfurt I musste die CDU das Direktmandat abgeben. SPD-Newcomer Armand Zorn lag ebenfalls mit 29,0 Prozent vorne. CDU-Mann Axel Kaufmann erhielt 21,7 Prozent der Erststimmen. Grünen-Kandidatin Deborah Düring landete mit 18,8 Prozent auf dem dritten Platz. Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Linken, holte 8,8 Prozent.

Er sei zu Beginn des Wahlkampf ab und an "komisch angeschaut worden", sagte Armand Zorn dem hr: "Aber mir war ganz klar, wenn es uns gelingt, einen guten Wahlkampf zu machen, einen engagierten Wahlkampf zu machen, wo wir die Themen in den Vordergrund stellen, haben wir auch eine reelle Chance, hier das Direktmandat zu gewinnen."

Für die CDU markiert der Verlust beider Direktmandate das Ende einer Ära. Letztmalig hatten die Christdemokraten 2002 kein Frankfurter Direktmandat geholt - damals gingen beide an die SPD.