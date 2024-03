In Hessen sind eine neue Bürgermeisterin und zwei neue Bürgermeister gewählt worden: in Eiterfeld, Ludwigsau und Ortenberg. Bei sieben weiteren Bürgermeisterwahlen wurden Amtsinhaber bestätigt - oder die Entscheidung fällt erst in der Stichwahl.

Bei drei von zehn Bürgermeisterwahlen am Sonntag in Hessen wurden eine Kandidatin und zwei Kandidaten gewählt, die das Bürgermeister-Amt neu übernehmen werden:

Eiterfeld (Fulda): Dana Hauke (CDU) errang mit 60,3 Prozent die absolute Mehrheit in der rund 7.100-Einwohner-Gemeinde. Sie setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch und wird Herman-Josef Scheich (unabhängig) ablösen, der nicht zur Wahl angetreten war. Hier geht es zu den Wahlergebnissen.

Vier Bürgermeister im Amt bestätigt

Bei der Stichwahl in Egelsbach (Offenbach) gewann Bürgermeister Tobias Wilbrand (Grüne) gegen Herausforderer Tobias Friedberger (CDU). Zu den Ergebnissen.

Drei Stichwahlen nötig

Bei drei weiteren Bürgermeisterwahlen erreichte kein Kandidat die absolute Mehrheit. Hier kommt es zu Stichwahlen. Zu den Ergebnissen:

