Der Fraktionschef der Grünen im hessischen Landtag, Mathias Wagner, strebt für seine Partei bis zur Bundestagswahl im kommenden Jahr ein Ende der derzeitigen Krise an. "Unser Anspruch bleibt: Wir wollen wieder 20 Prozent plus x holen", sagte er im hr-Sommerinterview.

"Aktuelle Stimmungen können sich schnell ändern", meinte Wagner zu den seit Monaten schlechten Wahlergebnissen und Umfragewerten. Im jüngsten hr-hessentrend Ende April waren die Grünen auf 15 Prozent gekommen, im aktuellen ARD-DeutschlandTrend von Anfang August auf 12 Prozent.

Trotzdem unterstützt der Landtagsfraktionschef Pläne der Grünen, mit einem eigenen Kanzlerkandidaten anzutreten. Er sei sehr dafür, damit vor allem ein "eigenständiges Politikangebot" zu unterstreichen. Dafür gebe es zwischen SPD und CDU noch viel Platz. Zwischen den Zeilen sprach sich Wagner für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als Kanzlerkandidaten aus. “Er könnte es auf jeden Fall“, sagte er.

In der Asyl- und Migrationspolitik plädierte der hessische Grünen-Politiker für einen strikteren Kurs als die Bundespartei. Die Zahl der illegalen Einwanderung müsse verringert werden.

Skeptisch zeigte er sich aber gegenüber Plänen der schwarz-roten Landesregierung, Asylbewerber ohne Bleibeperspektive in Erstaufnahmeeinrichtungen zu lassen und nicht auf die Kommunen zu verteilen. Ein Konzept dafür gebe es auch noch nicht. "Wir reden hier über Menschen", gab Wagner außerdem zu bedenken. Das gehe bei anderen Parteien in dieser Frage zu sehr unter.

Uneingeschränkt stellte sich der Fraktionschef hinter eine Äußerung von Hessens CDU-Innenminister Roman Poseck nach den tödlichen Schüssen im Frankfurter Hauptbahnhof. Die Forderung nach einem strengeren Waffenrecht, mehr Kontrollbefugnissen für die Polizei und einer konsequenten Anwendung des Ausländerrechts bezeichnete der Grüne als "eindeutig richtig". In diesem Bereich müsste die Partei besser werden und einige Grüne sollten "ihre Position vielleicht ein bisschen ändern."

Das sagte Wagner im hr-Sommerinterview außerdem über ...

Wagner ist seit gut zehn Jahren Chef der grünen Landtagsfraktion. Bei der Landtagswahl im Oktober 2023 war die Partei infolge starker Verluste mit 14,8 Prozent nur noch vierstärkste Kraft geworden. Nach einem Jahrzehnt als Juniorpartner der Union wurden die Grünen Oppositionsfraktion, weil CDU-Ministerpräsident Boris Rhein ein Bündnis mit der SPD einging.

