Angesichts drohender Folgen der Sparpläne des VW-Konzerns für den Standort in Baunatal (Kassel) hält Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) auch Subventionen für denkbar. Der Fall zeige, dass die Wirtschaft insgesamt "wund sei", sagte er und fügte hinzu: "Deshalb müssen wir wie sonst noch nie zuvor darüber reden, ob wir an der einen oder anderen Stelle unterstützen müssen."

Rhein betonte, es stellten sich schwierige Fragen; noch sei es zu früh für Festlegungen. Die Landesregierung sei in engem Austausch mit dem VW-Management und der Belegschaft. Sie werde genau schauen, "was wir tun können". Dabei brachte der Ministerpräsident den im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarten Hessenfonds ins Spiel. Dieser Fonds ist zur Förderung der Wirtschaft bei Umstellungen infolge von Energiewende und Digitalisierung gedacht.

Europas größter Autobauer hat wegen weiter sinkender Verkaufszahlen angekündigt, den Sparkurs zu verschärfen. Neben betriebsbedingten Kündigungen seien auch Werksschließungen nicht ausgeschlossen. Mit 15.000 Beschäftigten ist das Werk in Baunatal das zweitgrößte in Deutschland.

Betriebsversammlung in Baunatal

Betriebsversammlung in Baunatal VW-Mitarbeiter entsetzt über Sparpläne und sauer auf Chefs

Nach den Wahlen im Osten müsse die Migrationspolitik nun schnell geändert werden, forderte Rhein außerdem. Die CDU habe der Bundesregierung die Hand gereicht.

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hatte der Ampelregierung in Berlin ein Ultimatum bis Dienstag gestellt, den "unkontrollierten Zuzug an den Grenzen" zu stoppen. Rhein unterstützte die Forderung. "Es liegt alles auf dem Tisch", sagte er.

Die Bundesregierung müsse nun einen Gesetzentwurf einbringen, bestenfalls wie von Merz gefordert am Dienstag. "Und dann hat sie sofort die Mehrheit im Deutschen Bundestag, um das umzusetzen", meinte der Ministerpräsident.

Das sagte Rhein außerdem zu:

Boris Rhein ist seit 2022 hessischer Ministerpräsident und Landeschef der CDU. Bei der jüngsten Landtagswahl im Herbst des vergangenen Jahres wurde die Union unter seiner Führung mit 34,6 Prozent die mit Abstand stärkste Kraft. Rhein beendete die zehnjährige Koalition mit den Grünen und regiert seit Anfang dieses Jahres mit der SPD als Juniorpartnerin.

Weitere Informationen

hr-Sommerinterviews

Die hr-Sommerinterviews sind jeweils samstags um 14.05 Uhr in hr-iNFO zu hören. Außerdem sind sie um 17.20 Uhr im hr-fernsehen und als Zusammenfassung um 19.30 Uhr in der hessenschau zu sehen, sowie in der ARD-Mediathek .



Alle Termine:



Ende der weiteren Informationen