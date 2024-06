Marco Reith kämpft gegen miese Quote "Mehr Männer in Kitas": Für diesen Erzieher ist das eine Herzensangelegenheit

Erzieher Marco Reith will mehr Männer für die Arbeit in Kitas begeistern. In Fulda hat er mit seiner Arbeit schon erste Erfolge verbucht. Unterstützung gibt es von einer Bildungsgewerkschaft. Denn in Kitas wird ohne Ende Personal gesucht - ganz gleich welchen Geschlechts.