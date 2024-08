Hessens Digitalministerin Sinemus für noch mehr Rechenzentren

Digitalministerin Sinemus (CDU) hat sich für weitere Rechenzentren in Hessen ausgesprochen.

Veröffentlicht am 06.08.24 um 18:02 Uhr

Man müsse bestehende Kapazitäten ebenso wie den Neubau von Rechenzentren in den kommenden Jahren weiter vorantreiben, sagte sie am Dienstag beim Besuch des Digitalparks Fechenheim in Frankfurt. Auf dem ehemaligen Neckermann-Areal im Osten der Stadt entsteht aktuell ein Campus mit elf Rechenzentren. Hessen zähle mit einem der weltweit größten Internetkontenpunkte De-Cix bereits heute zu einem der wichtigsten Standorte weltweit.