Hessischer Städtetag optimistisch in Zensus-Streit

Nach dem Widerspruch von 39 Kommunen gegen ihren Bescheid zur Feststellung ihrer Bevölkerungszahl hat sich der Hessische Städtetag vorsichtig optimistisch geäußert.

Veröffentlicht am 29.01.25 um 18:47 Uhr

Bereits vor und während der Volkszählung Zensus 2022 hätten "alle kommunalen Spitzenverbände bundesweit auf Probleme bei der Durchführung der Erhebung hingewiesen", so der Städtetag am Mittwoch. Es geht um die vielfache Korrektur kommunaler Einwohnerzahlen nach unten. In Rathäusern werden daher Einbußen bei finanziellen Zuweisungen befürchtet.