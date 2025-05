Auf ihrem Bundesparteitag in Berlin haben die Freien Demokraten drei Hessen in den Vorstand gewählt.

Auf ihrem Bundesparteitag in Berlin haben die Freien Demokraten drei Hessen in den Vorstand gewählt. Das teilte der FDP-Landesverband in Wiesbaden am Samstag mit. Demnach sind der Landesvorsitzende Thorsten Lieb und Alexander Müller neu im Bundesvorstand. Wiebke Knell wurde nach zwei Jahren als Vorstandsmitglied bestätigt.