Kein Atommüll in Büttelborn

Der Kreistag Groß-Gerau hat sich am Montag parteiübergreifend und einstimmig gegen die Annahme von Müll aus dem früheren Atomkraftwerk in Biblis auf einer Deponie in Büttelborn entschieden.

Es sollen nun alle juristischen Möglichkeiten ausgelotet werden, um dies zu verhindern, ist das Ergebnis einer Sondersitzung des Kreistages. Abgeordnete mehrerer Parteien kritisierten die Landesregierung und den Kreis Bergstraße, in dem das Atomkraftwerk steht. Man habe elf Jahre Zeit gehabt, eine Lösung in dem zuständigen Kreis zu finden.