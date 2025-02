Kitas - Kommunen in Hessen fordern Bürokratieabbau

Angesichts der schwierigen Personallage in Kitas hat der hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) die Landesregierung aufgefordert, Bürokratie abzubauen.

Veröffentlicht am 10.02.25 um 13:32 Uhr

Dem Mangel an Personal müsse mit entschlossenen Korrekturen der Landesgesetze entgegengetreten werden, hieß es am Montag. So müsse der Zugang zu den Kita-Berufen erleichtert und Personalstandards flexibler gestaltet werden. Unter anderem spricht sich der Gemeindebund dafür aus, dass bei der Anerkennung von Quereinsteigern künftig keine extra Prüfung durch die Jugendämter erforderlich ist.