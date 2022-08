Die Kommunen bekommen dieses Jahr mehr als 240 Millionen Euro an Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, um die Infrastruktur vor Ort weiter zu verbessern.

Wie das Finanzministerium am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, fließt das Geld landesweit in 107 Vorhaben. Dabei sei mit über 135 Millionen Euro der größte Teil der Investitionen für Schulen vorgesehen. In den vergangenen 20 Jahren seien durch den Fonds mehr als 2.700 Darlehen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 2,7 Milliarden Euro bereitgestellt worden, erläuterte Boddenberg.