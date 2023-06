Damit Kommunen mit Hitzewellen besser zurechtkommen, bieten Experten des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) Beratung an.

Beispielsweise sollen Hitzekarten den Städten und Gemeinden helfen, besonders heiße Orte zu identifizieren, wie HLNUG- Präsident Schmid bei der Vorstellung des Angebots am Donnerstag erläuterte. Hitze in der Folge des Klimawandels werde in den Städten zunehmend zum Problem. "Denn im bebauten und asphaltierten Bereich potenzieren sich die Auswirkungen." Bäume und Grünflächen können ihm zufolge einen Beitrag leisten.