Landtagswahl in Hessen - Al-Wazir vermisst Unterstützung

Wirtschaftsminister und Grünen- Spitzenkandidat für die Landtagswahl Tarek Al-Wazir hat mangelnde Unterstützung aus Berlin beklagt.

Man habe in Hessen ein eigenes Profil und liege mit 22 Prozent in den Umfragen auf Platz zwei, sagte er der "Fuldaer Zeitung". Die Probleme in der Ampelregierung im Bund mache die FDP mit ihrer "Angst, unter die Fünf-Prozent-Hürde zu rutschen".