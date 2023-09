Die Landtagswahl in Hessen steht an – bei hessenschau.de gibt's vorab den Kandidatencheck 2023.

Wer sind die Menschen, die zur Landtagswahl antreten? Welche Pläne haben sie für Hessen? Der hr hat alle zu kurzen Videointerviews eingeladen, rund 450 haben mitgemacht. Machen Sie den Kandidatencheck!

448 Kandidierende, 85 Sekunden Zeit, vier Fragen - zur Landtagswahl am 8. Oktober bietet der hr wieder einen Kandidatencheck an. Alle, die sich um ein Mandat bewerben, haben wir eingeladen - egal, ob sie das in einem Wahlkreis (Erststimme) oder über die Landesliste ihrer Partei (Zweitstimme) tun.

Wer sind die Menschen, die in den kommenden fünf Jahren die politischen Entscheidungen im Landtag in Wiesbaden treffen wollen? Wer tritt in Hersfeld an, wer in Frankfurt?

Finden Sie es heraus, indem Sie zum Beispiel Ihre Postleitzahl in das Suchfeld eingeben. Sie können sich auch anzeigen lassen, welche Kandidierenden einer bestimmten Partei zur Landtagswahl antreten.

Hier geht es zum hr-Kandidatencheck.

So entstand der hr-Kandidatencheck

Ob Ministerpräsident oder Politikneuling: Mit dem hr-Kandidatencheck bekommen alle eine gemeinsame Plattform. Auch die Bedingungen waren für alle Teilnehmenden gleich. Die Videos sind in den hr-Studios in Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen und Kassel sowie im Landtagsstudio Wiesbaden vor einer grünen Leinwand (Greenscreen) entstanden - im Hochformat, optimiert für Smartphones und mit Untertiteln.

Die Videos von den Kandidatinnen und Kandidaten wurden in den hr-Studios vor Greenscreens aufgezeichnet. Bild © hr

Alle Kandidierenden hatten bei der Aufzeichnung genau 85 Sekunden Zeit, aufgeteilt auf vier Fragen:

Warum wollen Sie in den Landtag?

Was ist für Sie das wichtigste Thema in Ihrem Wahlkreis?

Wie wollen Sie die Probleme in der Schul- und Bildungspolitik lösen?

Zu welchem Thema würden Sie Ihre erste Rede im Landtag halten?

So konnten die Teilnehmenden individuell auf ihre politischen Schwerpunkte eingehen - sowohl in Bezug auf ganz Hessen als auch auf ihren Wahlkreis. Die Frage zur Bildung haben wir ausgewählt, weil die Befragten im hr-Hessentrend vom März 2023 dieses Thema am häufigsten als das wichtigste politische Problem angaben, das die Landesregierung lösen soll.

