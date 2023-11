Lob und Kritik an neuem Semesterticket in Hessen

Kurzmeldung Lob und Kritik an neuem Semesterticket in Hessen

Das geplante bundesweite Semesterticket stößt in Hessen auf Zustimmung, aber auch auf Kritik.

Der Fahrgastverband Pro Bahn begrüßte die Einigung auf das Ticket zum Sommersemester 2024 am Dienstag grundsätzlich. Doch etwa Auszubildende, die oft zur Arbeit pendeln müssten, seien nicht ausreichend berücksichtigt. Bund und Länder hatten sich nach Angaben des Verkehrsministeriums in Wiesbaden darauf verständigt, Studierenden ein vergünstigtes Deutschlandticket für 60 Prozent des regulären Preises, also monatlich 29,40 Euro, zu ermöglichen.