Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) hat die Gewalteskalation rund um das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen als "völlig unakzeptabel" bezeichnet.

"Wer Einsatzkräfte angreift, die eine vom Verwaltungsgerichtshof erlaubte Veranstaltung schützen, der greift unseren Rechtsstaat an", sagte Al-Wazir am Montag in Wiesbaden. "Gerade, wer einen Unrechtsstaat kritisiert, muss die Regeln unseres Rechtsstaates akzeptieren." Gegner der Veranstaltung hatten am Samstag Beamte mit Steinen und Flaschen beworfen und 28 von ihnen verletzt.