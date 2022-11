Mit dem bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Schäfer erhält die hessische Landespolizei einen neuen Chef. Affären, Intrigen und ein bisschen Parteipolitik: Drei der bisherigen vier Amtsinhaber mussten vorzeitig gehen.

Die NSU-Morde, das Hanau-Attentat, die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke: Hessens Verfassungsschutz steht seit einiger Zeit bundesweit im Fokus einer kritischen Öffentlichkeit. Möglich, dass Robert Schäfer Erleichterung verspürt hat, als er am Mittwoch nach knapp acht Jahren als Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in ein neues Spitzenamt eingeführt wurde.

Der 64-Jährige ist neuer Landespolizeipräsident. Es heißt, die Rückkehr in sein vorheriges Metier sei dem Mann recht, der 1974 seine Karriere bei der Polizei begann. Der Job (B6) ist mit knapp 10.000 Euro Grundgehalt im Monat auch noch etwas besser besoldet als der vorherige (B5). Und es wird wohl Schäfers letzte Berufsstation sein.

Weitere Informationen

Schäfer zum Landespolizeipräsidenten ernannt

Der neue hessische Landespolizeipräsident Robert Schäfer ist am Mittwoch von Innenminister Peter Beuth (CDU) in Wiesbaden offiziell in sein Amt eingeführt worden. "Sie können sich darauf verlassen, dass wir einen Präsidenten haben, der polizeierfahren ist", sagte Beuth bei der Ernennung in Wiesbaden. "Ich bin sicher, dass er für die 20.000 Beschäftigten der hessischen Polizei ein guter Chef sein wird." Der 64-Jährige hatte zuvor das Landesamt für Verfassungsschutz geleitet (seit 2015). Wer künftig an der Spitze des Verfassungsschutzes in Hessen stehen wird, ist noch unklar. Innenminister Beuth kündigte am Mittwoch eine zeitnahe Nachfolgeregelung an.

Ende der weiteren Informationen