Methodik

Wiesbaden ist aufgeteilt in 247 Stimmbezirke - 163 Stimmbezirke mit den Stimmen aus den 85 Wahllokalen sowie die 84 Briefwahl-Stimmbezirke. Das Wahlamt der Stadt Wiesbaden stellt über die Software "Votemanager" die Daten der Oberbürgermeisterwahl auf dieser Seite bereit - sie werden aktualisiert, sobald Stimmbezirke neu ausgezählt sind, und geben den jeweiligen Zwischenstand der Auszählung an.



Unser Programm für die Wahldaten schaut ständig nach neuen Daten und gibt sie dann in den Grafiken auf dieser Seite aus. (Den "R"-Code können Sie sich hier auf Github anschauen .) Wenn Sie die Seite neu aufrufen, bekommen Sie den jeweils aktuellsten Auszählungsstand der OB-Wahl 2025 in Wiesbaden gezeigt - und wenn Sie sie einfach offen lassen, aktualisieren sich die Grafiken alle paar Minuten von selbst.

