Basketball-Derby in der zweiten Liga

Jetzt herrscht kein Zweifel mehr: Die Skyliners Frankfurt sind Hessens Basketball-Team Nummer eins. Die Gießen 46ers fingen sich im Derby schon zum zweiten Mal in dieser Saison eine ordentliche Packung ein.

Die Skyliners Frankfurt haben auch das zweite Hessen-Derby in der 2. Basketball-Bundesliga für sich entschieden. Und wie! Vor 5.002 Zuschauern in der Frankfurter Ballsporthalle fegten die Hausherren die 46ers am Sonntag mit 94:67 vom Feld. Im Prinzip war das Spiel schon zur Pause entschieden. Da lagen die Skyliners schon 46:29 vorne.

Die Defense der Hausherren war einfach zu stark für die 46ers, die nur magere 38 Prozent ihrer Würfe trafen. Frankfurter Top-Scorer war David Muenkat, der 17 Punkte zum Heimsieg beisteuerte. Bei den Gießenern kam Duane Wilson ebenfalls auf 17 Zähler. In der Tabelle liegen beide Mannschaften weiter klar auf Playoff-Kurs.