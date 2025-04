Gute Nachricht für die Fans der Skyliners Frankfurt.

Für die Bundesliga-Basketballer stehen drei Heimspiele in Folge an. Das erste steigt bereits am Mittwoch (20 Uhr) gegen Oldenburg. Das Duell gegen die Niedersachsen wird unter den Körben entschieden, mutmaßt Skyliners-Trainer Klaus Perwas. "Gegen ein solches Team müssen wir natürlich sehr gut rebounden. Wir müssen die zweiten Chancen und einfachen Würfe verhindern", so der Chef-Coach. Am Samstag (18.30 Uhr) haben die Hessen Bonn zu Gast in der Ballsporthalle, am Donnerstag darauf (20 Uhr) dann die Sewolves aus Rostock. Übrigens: Gewinnen die Skyliners in der aktuellen Woche ein Spiel mehr als der Liga-Letzte Göttingen, ist der Klassenerhalt geschafft.