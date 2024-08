Kassel ist stolz auf Olympiasiegerin Marie Reichert

Nach dem Gewinn der Goldmedaille mit dem deutschen 3x3-Basketballteam hat Marie Reichert auch aus der Heimat zahlreiche Glückwünsche erhalten.

"Kassel ist stolz auf seine Olympiasiegerin", betonte Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) in einem offiziellen Statement. "Wir hoffen, Marie Reichert schon bald im Rathaus empfangen zu dürfen, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen." Geplant ist der Empfang am 15.August im Rathaus. Reichert hatte gemeinsam mit Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher und Elisa Mevius am Montagabend Gold gewonnen.