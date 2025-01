Die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim gehen in der Deutschen Eishockey Liga 2 leer aus. Die wichtigsten Duelle auf dem Eis stehen den Hessen-Clubs an diesem Wochenende aber noch bevor.

Veröffentlicht am 03.01.25 um 21:59 Uhr

Die Kassel Huskies haben ihr Heimspiel gegen den EV Landshut am Freitag verloren. Dem Tabellensechsten mussten sich die Nordhessen 3:6 geschlagen geben. Nach einem wilden Schlagabtausch im ersten Drittel (2:3) traf Dominic Turgeon im zweiten Spielabschnitt früh zum 3:3-Ausgleich. Den Gästen gelangen im Anschluss aber gleich drei Treffer zur Vorentscheidung. Im dritten Drittel passierte nichts mehr.

Auch Bad Nauheim ohne Chance

Ähnlich schlecht verlief der Abend für den EC Bad Nauheim. Bei den Starbulls aus Rosenheim unterlagen die Roten Teufel aus der Wetterau mit 2:5. Nach 0:3-Rückstand machten die Tore von Jordan Hickmott und Tim Coffmann den mitgereisten Fans zwar noch einmal Hoffnung, die Hausherren ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und brachten den Sieg mit zwei weiteren Toren sicher über die Ziellinie.

Am Sonntag (18.30 Uhr) kommt es zum direkten Duell der beiden Hessen-Clubs. Der EC Bad Nauheim genießt Heimrecht.

Videobeitrag Die Löwen Frankfurt übernehmen das Eintracht-Stadion Video Bild © PENNY DEL / City-Press GmbH Ende des Videobeitrags

Löwen am Samstag unter freiem Himmel

Derby-Stimmung herrscht bereits am Samstag (18 Uhr) in Frankfurt. Dort treffen die Löwen beim Winter Game im Fußball-Stadion von Eintracht Frankfurt auf die Adler Mannheim. Bis zu 50.000 Fans werden in der Arena im Stadtwald erwartet.