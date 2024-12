Die Löwen Frankfurt halten in Wolfsburg gut mit, bekommen nach einem Gegentor aber gleich den nächsten Nackenschlag verpasst. Und das zweimal.

Veröffentlicht am 22.12.24 um 16:12 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben in Wolfsburg die nächste Niederlage kassiert.

Die Löwen Frankfurt haben ihr Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag verloren. Bei den Grizzlys aus Wolfsburg mussten sich die Hessen am Nachmittag 1:4 geschlagen geben.

Zwar gingen die Gäste durch einen Treffer von Chris Wilkie in der 25. Minute in Führung, ein doppelter Doppelschlag der Niedersachsen (31./31. sowie 34./35.) brach den Löwen dann aber das Genick.

Nach vier Auswärtsspielen in Folge sind die Frankfurter in der kommenden Woche gleich zwei Mal daheim gefordert. In der Tabelle belegen die Löwen weiter Rang zehn.

Huskies und Nauheim spielen noch

In der DEL 2 sind die beiden hessischen Vertreter erst später im Einsatz. Die Kassel Huskies gastieren in Crimmitschau, der EC Bad Nauheim in Krefeld.