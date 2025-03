Die Löwen Franfurt dürfen sich weiterhin Hoffnung auf die Pre-Playoffs machen. Ausgerechnet gegen Tabellenführer Ingolstadt fuhren die Hessen den ersten Sieg seit langem ein.

Die Löwen Frankfurt haben sich im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs erfolgreich zurückgemeldet. Nach fünf Niederlagen in Folge besiegten die Hessen am Sonntag Ligaprimus Ingolstadt mit 3:2. Und weil die Grizzlys aus Wolfsburg im Parallelspiel in Berlin das Nachsehen hatten (3:6), zogen die Löwen in der Tabelle mit einem Punkt an den Niedersachsen vorbei auf Rang zehn.

Stand jetzt sind die Hessen damit für die Pre-Playoffs qualifiziert. Zwei Spiele in der regulären Saison stehen allerdings noch aus. Am Dienstag (19.30 Uhr) müssen die Löwen zum Derby in Mannheim ran, am Freitag (19.30 Uhr) geht es nach Nürnberg.

Weitere Informationen Löwen Frankfurt - ERC Ingolstadt 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) Tore: 0:1 Keating (04:04), 0:2 Hüttl (28:42), 1:2 Napravnik (34:20), 2:2 Brace (45:15), 3:2 Fröberg (51:14)



Zuschauer: 6.990

Strafminuten: Frankfurt 6 - Ingolstadt 6 Ende der weiteren Informationen

DEL2 geht in die Post Season

In der DEL2 ging die reguläre Saison bereits am Sonntagabend zu Ende. Die Kassel Huskies, die als Tabellenerster in die Post Season gehen, gewannen bei den Eisbären Regensburg mit 3:2 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor in der Overtime erzielte Tristan Keck.

Auch für den EC Bad Nauheim ging es im letzten Spiel der regulären Saison um nichts mehr. Die Roten Teufel mussten sich vor 3.019 Fans im Colonel-Knight-Stadion den Lausitzer Füchsen 2:3 geschlagen geben. Für die Wetterauer geht es nun in den Pre-Playoffs weiter, die am Mittwoch beginnen.