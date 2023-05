Endlich waren sie da. Als um 16.35 Uhr am Pfingstmontag die Spieler von Darmstadt 98 die Bühne am Karonlinenplatz stürmten, das Konfetti über die Menge flog und die Bierduschen spritzten, war gefühlt alles egal. Auch die emotionalen Strapazen der vergangenen Wochen.

Videobeitrag Video Darmstadt feiert seine Aufstiegshelden Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Schlussphase der Saison lief für die Lilien zum Teil ein wenig unbefriedigend. Erst verspielte Darmstadt 98 zwei Matchbälle zum direkten Aufstieg, gegen St. Pauli und Hannover 96. Als es dann mit Mühe und Not gegen Magdeburg geschafft war, schenkten die Lilien am letzten Spieltag mit einer 0:4-Niederlage gegen Fürth die Zweitliga-Meisterschaft her.

Einen Tag nach der verlorenen Meisterschaft wurde auf dem Karolinenplatz in Darmstadt deutlich, wie egal das Fans und Mannschaft sein kann. Das sieht auch Trainer Torsten Lieberknecht so: "Viele würden gerne mit uns tauschen. Ich glaube, das relativiert, dass wir die Krönung am letzten Spieltag nicht geschafft haben."

Tausende Lilien-Fans auf dem Karolinenplatz Darmstadt feiert seine Aufstiegshelden Partyzone Darmstadt: Nach dem Bundesliga-Aufstieg haben die Lilien am Montag mit mehr als zehntausend Fans gefeiert - und sich dabei vor allem bei ihren Anhängern bedankt. Zum Artikel

Der Fokus lag auf der Feier - wenige Minuten nach der Party schwärmte Lieberknecht am hr-Mikrofon: "Das ist ein Wahnsinn, was die Jungs geleistet haben. Es war ein unglaublicher Moment gegen Magdeburg, der sich bei der Aufstiegsfeier entladen hat."

Fans warten in der Hitze

Seit neun Uhr standen Fans an der Bühne, zwischenzeitlich bewässerten Ordner die Menge mit Wasserschläuchen, die Sonne stand hoch. Die Laune steigerte sich, als pünktlich um 16.30 Uhr der Vorstand die Bühne betrat. Präsident Rüdiger Fritsch konnte sich von oben nicht sattsehen: "Das ist ein besonderes Gefühl, diese Menge von der Bühne aus zu sehen. Das macht einen Stolz und gibt einem Motivation."

Auf dem Karolinenplatz in Darmstadt steigt die Aufstiegsfeier. Bild © hessenschau.de

Mit biergetränktem Hemd und nassen Haaren fiel sein Fazit positiv aus: "Die Party war schonmal bundesligareif. Wenn es für gute Aufstiegspartys drei Punkte geben würde, hätten wir die schon auf der Habenseite."

Erleichterung spürbar

Nur Minuten später der emotionale Höhepunkt. Als die Mannschaft auf die Bühne stürmte und das blau-weiße Konfetti aus den Kanonen schoss, schrien sich rund 15.000 Fans die Freude aus dem Leib. Die Erleichterung des geschafften Aufstiegs, selten war sie so spürbar. Die Spieler lieferten eine gute Show, sangen und tanzten, der Karolinenplatz wippte mit.

Leader Fabian Holland erschien mit überdimensionalem Bierglas zum Interview: "Ich bin unendlich dankbar, dass ich das erleben darf. Wir haben es geschafft, die kleine Maus Darmstadt. Das ist unglaublich - wenn man sieht, was für Mannschaften sich da jedes Jahr abmühen und den Aufstieg nicht schaffen."

Tausende Lilien-Fans auf dem Karolinenplatz Darmstadt feiert seine Aufstiegshelden Partyzone Darmstadt: Nach dem Bundesliga-Aufstieg haben die Lilien am Montag mit mehr als zehntausend Fans gefeiert - und sich dabei vor allem bei ihren Anhängern bedankt. Zum Artikel

Die Lilien dagegen haben haben den Aufstieg in der Tasche - und das ist es, was zählt. Die verlorenen Spiele gegen St. Pauli und Hannover, die verschenkte Zweitligameisterschaft, sie sind vergessen. Spätestens, wenn Darmstadt 98 Mitte August zum ersten Mal seit 2017 wieder in der ersten Bundesliga antritt.