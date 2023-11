Die Lilien waren nach der Heimpleite gegen Bochum stocksauer. Ärger herrschte wegen der eigenen Defensiv-Schwächen, die zu Gegentoren führten. Torhüter Marcel Schuhen platzte der Kragen wegen Schiedsrichter-Entscheidungen.

Der SV Darmstadt 98 hat sein Heimspiel gegen den VfL Bochum am Freitag mit 1:2 (1:1) verloren. Takuma Asano traf doppelt für den VfL (25., 54.), Fabian Nürnberger glich zwischenzeitlich für die Lilien aus (43.). Fabian Holland sah nach einer Notbremse die Rote Karte (70.). Die Stimmen zum Spiel:

Marcel Schuhen (bei Dazn): "Das Spiel wurde durch Kleinigkeiten entschieden. Asano war wacher und ist beim ersten Gegentor dazwischen gespritzt. Ich kann den Ball da nicht attackieren, weil es sonst Elfmeter gibt. Und beim zweiten Gegentor hätte ich den Ball besser wegschlagen müssen. Da bin ich selbstkritisch. Wir hatten unsere Chancen. Aber Bochum war eiskalt. Was mich stört ist, dass es keinen Platzverweis gegen Losilla gab. Das war eine glasklare Gelb-Rote Karte. Das sind Kleinigkeiten, die entscheiden. Woche für Woche werden fragwürdige Entscheidungen gegen uns gepfiffen. Das nervt mich total."

Trainer Torsten Lieberknecht: "Wir haben Bochum den Sieg durch individuelle, naive Fehler geschenkt. Das ärgert mich mehr als eine nicht gegebene Gelb-Rote Karte für Bochum. Wir hätten auch einen Elfmeter bekommen können für ein Foul an Luca Pfeiffer. Aber das hat sich der Schiedsrichter leider nicht noch mal angeschaut. Dagegen wird bei uns jede Szene seziert, bis man den Fehler findet. Aber der Frust überwiegt mehr, dass wir zwei Geschenke verteilen. Ich erwarte eine gallige Reaktion gegen Mainz 05. Der Frust ist erst vorüber, wenn wir gegen die gewinnen."

Fabian Nürnberger: „Das ist sehr, sehr, sehr bitter. Aber wir müssen das schnell abhaken. Nächste Woche haben wir wieder ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Mainz. Da wird es wichtig, dass wir Punkte holen. Am Anfang kam Bochum besser ins Spiel, aber nach dem 1:1 waren wir gut drin. In der Phase fällt dann das 2:1. Das waren zwei sehr bittere Gegentore und dann auch noch die Rote Karte. Das erste Tor ist ein Abstimmungsfehler, das zweite ist in der Entstehung bitter. Der Frust sitzt tief.“

Thomas Letsch (Trainer Bochum/bei Dazn): "Taku hat die Dinger gemacht. Wir hatten auch noch die eine oder andere Möglichkeit. Wenn wir es sauber zu Ende spielen, dann müssen wir das Spiel eigentlich killen. Dann steht es 3:1 und es ist durch. Aber ich glaube: Das ist der VfL. Wir brauchen das bis zum Schluss. Am Schluss war es ein Zittern, auch wenn der Gegner keine großen Torchancen hatte. Aus Darmstädter Sicht verstehe ich die Beschwerden. Aber wenn Losilla Gelb-Rot bekommt, dann drehe ich durch. Für mich war es völlig okay."

Anthony Losilla (Bochum/bei Dazn): "Der Sieg tut unheimlich gut. Das war ein harter Kampf, und wir sind am Ende als Sieger vom Platz gegangen. Dabei haben wir etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden. Wir haben unsere Chance dann genutzt. Taku war in der Offensive stark."