Lilien verlieren erneut in Unterzahl

Nach der 0:8-Klatsche bei den Bayern muss sich Darmstadt 98 auch dem VfL Bochum beugen. Wieder schaffen es die Südhessen nicht, die Partie in voller Mannschaftsstärke zu beenden.

Der SV Darmstadt 98 hat in der Bundesliga das dritte Spiel in Folge verloren. Gegen den VfL Bochum mussten sich die Lilien am Freitagabend mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Takuma Asano traf doppelt für den VfL (25., 54.), Fabian Nürnberger glich zwischenzeitlich für die Lilien aus (43.). Fabian Holland sah nach einer Notbremse die Rote Karte (70.).

Chancen als Zufall

Wieder verloren, wieder eine Rote Karte: Es läuft gerade nicht für die Lilien.

"Keinen Leckerbissen" hatte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht angekündigt und sollte damit Recht behalten. Die Hausherren und die Gastgeber taten sich offensiv gleichermaßen schwer. Die Partie war geprägt von Fehlpässen, Unterbrechungen – zum Beispiel weil im Bochumer Fan-Block Pyrotechnik gezündet wurde – und Zufällen.

Beispiele gefällig? Ein abgefälschter Ball landete bei Tim Skarke, der nicht lange fackelte und ihn volley an den Pfosten donnerte (9.). Luca Pfeiffer blieb mit Glück am Ball, zog freistehend von der Strafraumkante ab, seinen Schuss grätschte Bernardo aber noch zur Ecke (19.).

Nürnberger antwortet Asano

Ein Zufallsprodukt war dann auch das 1:0 für die Bochumer, das wie aus dem Nichts fiel. Kevin Stöger wollte einen Pass in die Tiefe spielen, Matthias Bader fälschte den Ball genau in den Lauf von Asano ab, der Marcel Schuhen umkurvte und zur Gästeführung einschob (25.).

Der Lilien-Ausgleich fiel nach einer (natürlich) abgefälschten Flanke. Die köpfte Luca Pfeiffer im Strafraum quer zu Nürnberger, der das Spielgerät überlegt gegen den Lauf des Türhüters ins Eck nickte (43.). Völlig ohne Zufall wäre der Treffer von Christoph Klarer ausgekommen, bei der Freistoßflanke von Tobias Kempe stand der Innenverteidiger aber klar im Abseits (45.+4).

Bochum bleibt eiskalt

Auch die zweite Halbzeit glänzte nicht gerade mit Tiki Taka. Das erste Highlight resultierte aus einem Darmstädter Fehler. Schuhen misslang ein weiter Schlag, Bochum spielte den Ball schnell zurück in den Strafraum, wo erneut Asano die Nerven behielt und eiskalt ins lange Eck vollendet (54.).

Bochum zog sich im Anschluss zurück, die Lilien suchten die erneute Antwort. Skarke scheiterte aus spitzem Winkel an Manuel Riemann, Pfeiffers Schuss aus der zweiten Reihe strich Sekunden später nur knapp am Pfosten vorbei (61.) und auch gegen Nürnbergers zweiten Treffer hatte Riemann etwas einzuwenden (68.).

Lilien schwächen sich erneut selbst

Die Mission Aufholjagd wurde dann erneut durch eine Rote Karte erschwert. Holland, der gegen die Bayern noch verletzt gefehlt hatte, konnte Moritz Kwarteng bei einem Konter als letzter Mann nur durch ein Foul stoppen. Das richtige Urteil von Schiedsrichter Marco Fritz: Notbremse, Platzverweis (70.). Nürnberger hatte zwar noch eine Chance zum Ausgleich, traf per Freistoß aber nur dern Pfosten (85.).

Schon vor einer Woche bei den Bayern waren gleich zwei Lilien vom Platz gestellt worden. Der Handlungsspielraum für Trainer Lieberknecht wird in der kommenden Woche immer kleiner. Zum Karnevalsbeginn am 11. November empfangen die Darmstädter den FSV Mainz 05.

Weitere Informationen SV Darmstadt 98 – VfL Bochum 1:2 (1:1) Darmstadt: Schuhen – Klarer, Zimmermann, Müller – Bader (77. Stojilkovic), Kempe (67. Vilhelmsson), Holland, Nürnberger – Mehlem (89. Riedel) – Pfeiffer (89. Hornby), Skarke



Bochum: Riemann – Masovic, Schlotterbeck, Bernardo – Gamboa, Losilla (77. Oermann), Stöger (64. Loosli), Osterhage – Asano, Broschinski (58. Kwarteng) – Hofmann (76. Paciencia)



Tore: 0:1 Asano (25.), 1:1 Nürnberger (43.), 1:2 Asano (54.)

Gelbe Karten: Klarer, Skarke / Losilla, Gamboa, Schlotterbeck, Kwarteng, Paciencia

Rote Karte: Holland (70./Notbremse)



Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Zuschauer: 17.810 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen