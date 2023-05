Trainer Torsten Lieberknecht und seine Lilien haben die Meisterschale der zweiten Bundesliga in letzter Minute aus der Hand gerissen bekommen. Der Partystimmung tat dies aber nur kurz einen Abbruch.

Dass Fußball ziemlich irre und manchmal auch sehr schmerzhaft sein kann, bekamen am Wochenende gleich zwei hessische Teams zu spüren: Die Fans vom SV Wehen Wiesbaden feierten am Samstagnachmittag den bereits sicher geglaubten Aufstieg in die Zweite Liga. Dann zerstörte die Nachricht eines Tors von Osnabrück die Partystimmung. Ähnliches musste auch der SV Darmstadt 98 am Sonntag erleben. Weil Konkurrent Heidenheim seine Partie in der Nachspielzeit drehte, durfte der FCH die Meisterschaft feiern und nicht die Lilien.

Niederlage in Fürth Darmstadt 98 verpasst denkbar knapp die Zweitliga-Meisterschaft Nichts war es mit der Krone für diese starke Saison des SV Darmstadt 98. Weil die Lilien ihr Spiel in Fürth verloren und der Konkurrent aus Heidenheim in letzter Minute gewann, wird Darmstadt nur Zweiter und damit kein Meister der Zweiten Liga. Zum Artikel

"Fußball ist manchmal eine schöne Scheiße, wenn du die letzten zwei Tage siehst, wie Freud und Leid zusammenhängt", sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht nach der 0:4-Niederlage in Fürth. Er hatte das Wiesbadener-Drama offenbar auch mitbekommen und nur einen Tag später ereilte Ähnliches seine Mannschaft.

Im Unterschied zum SVWW warteten die Spieler des SVD aber nach Abpfiff gespannt vor dem Monitor. Sie verfolgten aufmerksam, was Konkurrent Heidenheim machte, und mussten dann mit ansehen, dass der FCH in der Nachspielzeit noch zwei Tore schoss. Zweitliga-Meisterschaft ade.

Die Darmstädter mussten am Monitor mit ansehen, wie Heidenheim sich die Meisterschaft sicherte. Bild © Imago Images

Dabei hatten es die Südhessen in Fürth komplett in der eigenen Hand. Ein Unentschieden hätte ausgereicht, um selbst die Meisterschale in den Himmel recken zu dürfen. "Aber die Fürther hatten was dagegen", so Lieberknecht enttäuscht. Für seine Mannschaft wäre der Titel "die Kirsche gewesen". Doch die Torte blieb ohne Verzierung.

"Das wird ein Feiertag für ganz Darmstadt"

Die verpasste Meisterschaft tat der Partystimmung der Darmstädter aber nur kurz einen Abbruch - den Aufstieg hatten sie ja bereits in der Vorwoche gesichert. Und deshalb feierten die Lilien-Fans ihr Team im Fürther Sportpark minutenlang. Und - so schien es - ließen sich die Mannschaft, Trainer und Betreuer von der guten Stimmung immer mehr anstecken. Lieberknecht zog es sogar mit Megaphon auf den Zaun.

Trotz verpasster Meisterschaft: Spieler und Fans feierten nach Abpfiff gemeinsam. Bild © Imago Images

"Die Fans haben uns ein bisschen aufgebaut", sagte Kapitän Fabian Holland. "Klar, wollten wir alle die Schale haben. Dass es jetzt am Ende nicht geklappt hat, ist schon etwas ärgerlich. Aber ich glaube, wir können trotzdem zufrieden sein mit dieser Saison."

Der SV Darmstadt 98 beendet die Spielzeit 2022/2023 auf dem zweiten Tabellenplatz, steigt damit auf und will diesen Erfolg am Montag bei der Aufstiegsfeier auf dem Karolinenplatz gebührend zelebrieren (ab 16 Uhr live im hr-fernsehen und auf hessenschau.de). "Wir freuen uns wahnsinnig drauf und ich glaube, das wird sehr emotional", so Lieberknecht. "Das wird ein Feiertag für ganz Darmstadt und für jeden Fan, der die Lilie auf der Brust hat."