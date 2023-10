Darmstadt 98 hat endlich den ersten Saisonsieg gefeiert. Bei den Lilien war die Erleichterung groß, während Gegner Bremen von der eigenen Leistung gefrustet war. Die Stimmen zum Spiel.

Darmstadt 98 ist in der aktuellen Bundesliga-Saison angekommen: Die Lilien gewannen am Sonntag mit 4:2 (2:0) gegen Werder Bremen. Die Treffer zum ersten SVD-Saisonsieg erzielten Matthias Bader (5.), Tim Skarke (25.), Marvin Mehlem (50.) und Tobias Kempe per Handelfmeter (62.), für Bremen trafen Olivier Deman und Milos Veljkovic (70., 79.).

Tobias Kempe: "Da fällt schon was von der Last ab. Wir haben echt viel investiert und hatten in der letzten Zeit viele Rückschläge. Wir waren immer dran und es hat das letzte Quäntchen Glück gefehlt und die Überzeugung, das Spiel auch über die Runden zu bringen. Heute war es sehr verdient. Wir haben Vollgas gegeben, alles rausgehauen und am Ende auch verdient gewonnen."

Tim Skarke (bei DAZN): "Für uns war es wichtig, dass wir mit einem Sieg vom Platz gehen. Wir haben in der ersten Halbzeit gesehen, was für eine Power wir entwickeln können. Es ist wichtig, wie wir anlaufen, dass wir aggressiv sind. In der ersten Halbzeit haben wir es hervorragend gemacht. Beim Tor [zum 2:0] war vor allem der erste Kontakt sehr wichtig, dass ich zum Tor komme. Wenn ich den Ball so habe, weiß ich, was ich machen muss."

Fabian Nürnberger (bei DAZN): "Ich war letzte Woche krank, bin erst wieder eingestiegen in dieser Woche. Ich verstehe mich mit Tim [Skarke] auch neben dem Platz gut, deswegen hat es mich gefreut, mit ihm zusammen zu spielen. Der erste Sieg war wichtig, weil wir beim 2:4 noch Flashbacks an Gladbach bekommen haben."

Torsten Lieberknecht: "Heute ging es um die Aktivität. Wir mussten mehr in die Risikobereitschaft gehen, um weniger ins Denken zu kommen. Das war ausschlaggebend, dass uns das gelungen ist. Auch wenn es in den letzten 20 Minuten sehr nervenaufreibend war, weil wir dann wieder was verteidigen mussten. Das haben wir heute mit dem nötigen Glück geschafft. Es ist ganz erleichternd, dass wir den Dreier geholt haben, weil es für die Jungs wichtig ist."

Christian Groß: "Wir haben es nicht geschafft, im Spiel anzukommen und hatten es auch nicht verdient, hier zu punkten. Wir haben viel zu spät angefangen, einen Fuß in die Tür zu bekommen und haben das Spiel gar nicht angenommen. Das gilt es aufzuarbeiten."

Marvin Duksch (bei DAZN): "Wenn du erst nach dem 1:4 anfängst, Fußball zu spielen, hast du das Spiel klar verdient verloren. Wie wir uns die Gegentore fangen, ist, so leid es mir tut, bodenlos. Wir haben immer wieder freie Räume bekommen, aber die Bälle da nicht reinbekommen. Und am Ende verteidigen wir einfach richtig schlecht."

Milos Veljkovic (bei DAZN): "Wir waren von der ersten Minute an nicht da, es war eine hochverdiente Niederlage. Wenn wir so verteidigen, verlieren wir jedes Spiel. Es ist unerklärlich, was wir heute geboten haben. Wir wussten, dass es eine schwere Saison wird, es würde Schwankungen geben in den Resultaten, aber die darf es beim Einsatz nicht geben."